اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

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مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإنجليزية غدًا الأحد الموافق 26 يناير 2020 لمتابعة مباراة ليفربول وشروسبري في بطولة كأس إنجلترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD موعد المباراة والقناة الناقلة :

مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD تنطلق مباراة ليفربول وشروسبري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD 2

مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته هذا الموسم والفوز على شروسبري والحصد لقب البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

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حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ليفربول ضد شروسبري اليوم في كأس إنجلترا، حيث تُذاع المباراة في السابعة مساءًًًً في يوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sport HD 2 باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة شروسبري ضد ليفربول على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD 2.