اونلاين | kora star لايف مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر نهائي آسيا yalla kora مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية أونلاين

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يفتح استاد راجامانجالا الوطني بمدينة بانكوك التايلاندية أبوابه لاستضافة نهائي كأس آسيا 2020 تحت 23 سنه بين منتخب السعودية و منتخب كوريا الجنوبية يوم الأحد 26 يناير 2020 ميلادياً، الموافق غرة جمادى الآخر 1441 هجرياً.

استطاع الأخضر السعودي أن يصل إلى نهائي البطولة بعد مشوار غاية في الروعة قدمه لاعبي المنتخب تحت سن 23 عامًا بإدارته الفنية، ليحجز مكانه رسمياً في أولمبياد طوكيو 2020، حيث استطاع أن يتصدر المجموعة الثانية

برصيد 7 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن المنتخب السوري، ضمن مجموعة ضمت أيضاً كلًا من منتخب قطر ومنتخب اليابان.

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واستمر زحف منتخب السعودية نحو النهائي بدءً بمباراتهم ضد منتخب تايلاند في ربع النهائي، والتي استطاعوا أن يتأهلوا فيها بعد الانتصار بهدف دون رد، وبنفس النتيجة استطاع الأخضر أن يُقصي منتخب أوزبكستان في نصف النهائي ليحجز

مقعده في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر استطاع منتخب كوريا الجنوبية أن يتصدر مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه لـ9 نقاط من ثلاث مباريات ضد كلًا من منتخب أوزبكستان، منتخب إيران ومنتخب الصين، ثم تأهل على حساب منتخب الأردن في ربع النهائي، قبل أن ينتصر على منتخب أستراليا بهدفين دون رد في نصف النهائي ليكون الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.