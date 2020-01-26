اونلاين | يلا شوت madried مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد أونلاين HD

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مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وليغانيس بث مباشر yalla shoot حصري اون لاين لايف اليوم 26-01-2020 في الدوري الاسباني لحساب مواجهة الاسبوع 21 من الموسم الحالي؛ حيث من المقرر اليوم الأحد ، يستضيف فريق كرة القدم الأمريكية في لوس أنجلوس. وسوف تبدا مباراة اتلتيكو مدريد وليغانيس في تمام الساعة الثانية.

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نادي اتلتيكو مدريد في نهاية الأسبوع الماضي. خسر من جديد نادي اتلتيكو مدريد خارج ملعبه. إذاً في مواجهة اليوم ، لا يوجد بديل عن الفوز.

على الجانب الاخر يدخل فريق ليغانيس لكرة القدم في بطولة العالم لكرة القدم اليوم نادي ليغانيس لنهائيات كأس العالم. ويحتل فريق ليغانيس المركز التاسع عشر قبل الأول من نوعه في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.