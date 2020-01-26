اونلاين | بث حي بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو اليوم 26/1/2020 في الكونفدرالية بث مباشر مباراة المصري واف سي نواذيبو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو اليوم 26/1/2020 في الكونفدرالية بث مباشر مباراة المصري واف سي نواذيبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو اليوم 26/1/2020 في الكونفدرالية بث مباشر مباراة المصري واف سي نواذيبو يستضيف ستاد الاسكندرية اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 مباراة حاسمة للنادي المصري، عندما يلاقي فريق اف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى لقاء سيقوده الحكم رضوان جيد.

بث حي بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو اليوم 26/1/2020 في الكونفدرالية بث مباشر مباراة المصري واف سي نواذيبو موعد مباراة المصري واف سي نواذيب و الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية

يستضيف ملعب الاسكندرية مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

بث حي بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو اليوم 26/1/2020 في الكونفدرالية بث مباشر مباراة المصري واف سي نواذيبو القنوات الناقلة لمباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية

سيذاع لقاء المصري واف سي نواذيبو الموريتاني على قناة beIN Sport HD 5 فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

Advertisements

بث حي بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو اليوم 26/1/2020 في الكونفدرالية بث مباشر مباراة المصري واف سي نواذيبو ويسعي المصري للفوز من أجل الصعود رسميًا للدور القادم، ترتيب مجموعة المصري قبل مواجهة نواذيبو الموريتاني

بيراميدز 12 نقطة

المصري 6 نقاط

اف سي نواذيبو الموريتاني نقتطين

اينوجو رينجرز النيجيري نقتطين