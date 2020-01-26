اونلاين | يلا كورة HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي الان

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يلتقي نادي مانشستر سيتي بمنافسه فريق فولهام، في لقاء هام وحاسم في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يدخل مانشستر سيتي المباراة منتشيًا من تحقيقه فوزًا هامًا على نظيره فريق شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الـ 24 الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريمييرليج»، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، حل بهما في المركز الثاني خلفًا لفريق ليفربول صاحب الصدارة الذي حقق الفوز على فريق وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية أيضًا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام يعد أحد أندية الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم «تشامبيونشيب»، ويحتل المركز الثالث في ترتيب دوري البطولة الإنجليزية برصيد 49 نقطة، بعد ويست بروميتش وليدز يونايتد أصحاب الصدارة برصيد 53 و52 نقطة على الترتيب.

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تعرف على تفاصيل وموعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في لقاء الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والقنوات الناقلة وملعب المباراة..

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام الـ 15:00 توقيت القاهرة، 16:00 توقيت مكة المكرمة، 13:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

تلعب مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب «الاتحاد».

حكم مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

يقوم بإدارة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، تحكيميًا الحكم الرياضي كيفين فريند.