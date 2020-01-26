اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كاس الاتحاد الانجليزي

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كاس الاتحاد الانجليزي يلتقي مانشستر سيتي فريق فولهام يوم الأحد القادم 26 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 1 جمادى الآخرة 1441 هجريًا على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي .

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كاس الاتحاد الانجليزي فاز السيتيزنس في آخر مبارياته في الدورى الإنجليزي على شيفيلد يونايتد بهدفٍ نظيف، ليرتفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، ووصل لهذا الدور من الكأس بعد الفوز على بورت فيل في الدور الثالث بأربعة أهدافٍ لهدف، وجدير بالذكر أنه حامل اللقب ويخوض الآن مغامرة الدفاع عن لقبه.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كاس الاتحاد الانجليزي ينافس فولهام في دوري البطولة الإنجليزية المعادل للدرجة الثانية في الدوريات الأخرى، وحتى الآن يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ووصل للدور الثالث من الكأس بعد الفوز على أستون فيلا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بهدفين لهدف.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في كاس الاتحاد الانجليزي وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.