رياضة | زيدان يدافع عن جاريث بيل

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دافع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن الويلزي جاريث بيل، مهاجم الفريق مشيرًا إلى أن الإصابات التي يتعرض لها باستمرار هي السببت في استبعاده من المباريات

وقال زيدان: "بيل أكثر من يشعر بالضيق، آمل أن نرى جاريث بيل فهو يرغب في أن يكون معنا ويرغب في المشاركة".

وتابع: "بيل يغيب أمام بلد الوليد رغم أن اللاعب يرغب دائما في أن يكون جاهزا، لقد تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، لقد تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأمر بسيط، لن يستغرق أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام".