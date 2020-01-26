رياضة | الذكرى السيئة تطارد محمد صلاح أمام شروزبيري بعد 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الذكرى السيئة تطارد محمد صلاح أمام شروزبيري بعد 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيد مواجهة ليفربول مع نادي شروزبيري تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ذكريات سيئة للنجم المصري محمد صلاح بعدما فشل في الظهور بالشكل جيد في آخر مواجهة لعبها أمام فريق الدرجة الثالثة بإنجلترا، عندما كان لاعبا مع تشيلسي الإنجليزي في 2014.

وظهر محمد صلاح في آخر أيامه مع تشيلسي بشكل سييء أمام شروزبيري بمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي في أكتوبر 2014، الأمر الذي دفع مدربه وقتها، جوزيه مورينيو، لتوجيه انتقادات لاذعة له، قبل رحيله بعدها بأشهر إلى إيطاليا.

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وقال مورينيو وقتها عن محمد صلاح: "هناك مشكلات واضحة في الفريق، جعلتني أدرك مكانة اللاعبين الأساسيين في الفريق.. توقعت من البدلاء أن يظهروا بمستوى عال".

وعندما سؤال مورينيو عن اللاعبين الذين خذلوه خلال اللقاء خص مورينيو اللاعبين محمد صلاح والألماني أندريه شورله.

ويواجه ليفربول ضيفه شروزبيري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم وعينه على تجاوز المهمة التي تبدو سهلة على الورق.