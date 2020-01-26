رياضة | عاجل.. شيكابالا يفلت من العقوبات في واقعة "آدم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شيكابالا يفلت من العقوبات في واقعة "آدم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفلت محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك من عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد ارتدائه قميصًا يحمل اسم نجله "آدم"، خلال مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي، في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وظهر شيكابالا بقميص يحمل اسم آدم في اللقاء، الذي أجري أول أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكن اكتشف مسئولو الزمالك أن ما فعلته شيكابالا لا يخالف لوائح الكا لأن العبرة عند التحكيم بالرقم الذي يكتب على التيشيرت بينما يعد الاسم شيئًا تعريفيًا للجماهير وليس له أي تأثير قانوني على العقوبة.

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وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبي بنتيجة التعادل السلبي ليرفع الفريق الكونغولي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط في الوصافة.