رياضة | 6 مباريات غدا في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات غدا في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف، من عصر الإثنين، الجولة الثالثة عشر، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، بإقامة 6 مواجهات نارية للموسم الحالي.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مباريات الجولة الـ 13 :

1- سيراميكا مع النصر

يستضيف فريق سيراميكا متصدر المجموعة بقيادة هيثم شعبان، برصيد 28 نقطة، نظيره فريق النصر، صاحب المركز الثامن بقيادة سيد عيد، برصيد 15 نقطة.

وحقق سيراميكا الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، ولم يلتقي أى هزيمة، بينما النصر فاز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 جولات.

وشهد لقاء الدور الأول فوز سيراميكا خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

2- بتروجت مع الداخلية

على ملعب بتروسبوت، يحل فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة هشام زكريا برصيد 20 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق بتروجت صاحب المركز الرابع بقيادة علاء عبد العال برصيد 18 نقطة.

حقق فريق الداخلية الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في مباراتين، بينما فاز فريق بتروجت في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وحقق فريق بتروجت الفوز في الدور الأول بهدف نظيف على ملعب الداخلية.

3- القناة مع المريخ

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يلتقي فريق القناة، صاحب المركز الثالث، بقيادة حمزه الجمل، برصيد 19 نقطة، مع فريق المريخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد العجوز، برصيد7 نقاط.

حقق فريق القناة الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، بينما فريق المريخ لم يحقق أى فوز، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، وحقق فريق القناة الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

4- الترسانة مع النجوم

يحتضن ملعب حسن الشاذلي بنادى الترسانة، لقاء مرتقب يجمع فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة محمد صلاح برصيد 12 نقطة، مع فريق النجوم الخامس، بقيادة أحمد ساري، برصيد 17 نقطة.

وحقق فريق الترسانة الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، بينما فريق النجوم فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وأسفر لقاء الدور الأول عن تعادل الفريقين بهدف لمثله.

5- كوكاكولا مع منتخب السويس

يشهد ملعب نادى السكة الحديد، إقامة لقاء فريق كوكاكولا صاحب المركز السابع بقيادة ممدوح عبد الحى مع فريق منتخب السويس السادس، بقيادة تامر مصطفىـ يدخل الفريقين اللقاء برصيد 17 نقطة.

وحقق كل فريق، الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وشهد اللقاء الأول فوز فريق منتخب السويس بهدفين مقابل هدف.

6- الزرقا مع جمهورية شبين

يحل فريق جمهورية شبين بقيادة سمير كمونه، صاحب المركز التاسع، برصيد 14 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الزرقا صاحب المركز الأخير بقيادة محمد حسن، برصيد 5 نقاط.

وحقق فريق جمهورية شبين الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، بينما لم يحقق الزرقا أى فوزاً، في حين وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وشهد لقاء الدور الأول تفوق جمهورية شبين الفوز بهدفين مقابل هدف .