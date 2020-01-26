رياضة | فايلر: هذه أسباب تراجع الأهلي في إفريقيا.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر: هذه أسباب تراجع الأهلي في إفريقيا.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثقته وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث اليوم أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار فايلر إلى صعوبة المنافسات الإفريقية مقارنة بنظيرتها المحلية؛ نظرا لأن مسابقة دوري الأبطال الإفريقي تضم مجموعة من الأندية هي الأقوى على مستوى القارة السمراء. وقال فايلر قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي التونسي اليوم: "نعم الدوري المحلي يضم أندية قوية ولكن مستوى المنافسة أقل من منافسات دوري إبطال إفريقيا".