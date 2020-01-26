رياضة | الأهلي يطير عصر الخميس المقبل لمواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير عصر الخميس المقبل لمواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر الرابعة عصر الخميس المقبل موعدا للسفر إلى السودان؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء المقبل؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.