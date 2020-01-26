رياضة | تشكيل النجم الساحلي المتوقع ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل النجم الساحلي المتوقع ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويخطط كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي من خلال التشكيل الناري الذي سيعتمد عليه.

تشكيل النجم الساحلي المتوقع ضد الأهلي

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حراسة المرمى: أشرف كرير

خط الدفاع: وجدي كشريدة ومرتضى بن وناس وزياد بوغطاس وعمار الجمل

خط الوسط: أمين بن عمر ومحمد المثناني وسليم بوخنشوش وإيهاب المساكني

خط الهجوم: فراس بالعربي وكريم عريبي