رياضة | نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق برشلونة في فخ الهزيمة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2019/2020.

وأبدى كيكي سيتين حزنه الشديد على الخسارة من فالنسيا مؤكدًا أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب رغم الاستحواذ الكامل على الكرة.

وأوضح كيكي أن فريق كان سيئًا في الشوط الأول وزاد السوء في الشوط الثاني باستقبال هدفين لعدم تنفيذ لاعبي برشلون لتعليماته الفنية وأفكاره بشكل صحيح.

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وأضاف أن برشلونة لا يستحق الفوز في اللقاء خاصة أن اللاعبين كانوا خارج نطاق الخدمة مما تسبب في توقف رصيد الفريق عند 43 نقطة.

وواصل كيكي: "آسف لعدم تطبيق اللاعبين للتعليمات التي يعطيها الجهاز الفني.. ولم نضع أنفسنا في الأماكن الصحيحة، وافتقدنا الدقة فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تخضع للتقييم، خصوصًا في الشوط الأول حيث كانت هناك حقًا الكثير من الأشياء غير المفهومة على عكس الشوط الثاني".

وتابع: "كان بمقدورنا أن نضغط على فالنسيا ونسبب له المتاعب لكن في النهاية علينا تجاوز الهزيمة، في أقرب وقت ممكن".