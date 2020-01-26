رياضة | 3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهل نادي الأهلي إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا إذا نجح في خطف الفوز والثلاث نقاط من الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وذلك بصرف النظر عن نتيجة مباراته اليوم ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم بلاتينيوم ستارز في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويستضيف الأهلي منافسه النجم الساحلي ضمن الجولة الخامسة، وفي الجولة الأخيرة يخرج الأهلي لملاقاة الهلال في السودان بينما يلعب النجم مع بلاتينيوم في سوسة.

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وتضمن لعبة الحسابات تأهل الأهلي إذا فاز على الهلال في السودان لأنه في هذا الحالة سيصبح رصيده 10 نقاط بينما يتوقف الهلال عند 9 نقاط فقط.