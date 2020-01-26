شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تتغلب على «قاهرة سيرينا» لتصبح أول عربية تصعد لربع نهائي بطولة كبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت التونسية أنس جابر على الصينية وانج جيانج 7-6 و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، لتصبح أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت «جابر» هزمت كارولين وزنياكي، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، في الدور السابق لتنتهي مسيرة اللاعبة الدنمركية في ملاعب التنس، بعد أن سبق وأعلنت الاعتزال بعد أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

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واليوم، فاجأت «جابر» الجمهور في ملعب مارجريت كورت بتألقها من خلال تنوع مهاراتها وقوة الأداء لتحسم المباراة في 77 دقيقة.

في المجموعة الأولى حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها قبل ان تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.

وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين لتحسم جابر المباراة بضربة أمامية مرة أخرى.

يذكر أن وانج جيانج كانت قد أقصت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز من البطولة في الدور الثالث بعد فوزها بنتيجة 6-4 و6-7 و7-5، في إحدى أكبر مفاجآت النسخة الجارية.