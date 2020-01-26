شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى ينفى عقاب شيكابالا بسبب تيشرت "آدم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف المصدر: أن لائحة الكاف تجبر كل فريق على المشاركة في البطولة بـ30 لاعبا وكل لاعب يحمل رقم معين لا يتم تغييره طوال الموسم، دون وجود أى إجبار على اللاعبين بخوض المباريات بأسماء محددة على القميص وهو ما ينفى توقيع أى عقوبات على شيكابالا.

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وشهدت الساعات الماضية بعض الأنباء حول توقيع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" غرامة على شيكابالا بسبب تغيير اسمه على القميص، ليؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة الأمر، وسبق أن ظهر محمود جنش حارس الفريق بقميص عليه اسم ابنته، كما أن حكم المباراة دائمًا يسجل أى أمر مثل الإنذار أو الهدف بأرقام القمصان وليس بالأسماء المدونة عليها، خاصة أن الكاف يتسلم الأسماء الرسمية وهى تكون فى أحيان كثيرة غير أسماء الشهرة أو الأسماء المدونة على القمصان.

وخطف محمود عبد الرازق شيكابالا الأنظار فى مباراة الزمالك ومازيمبى التى أقيمت الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا، وظهر قائد الزمالك مرتديًا قميصه الذى كتب عليه حروف اسم نجله "آدم" خلال مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل خوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام أول أغسطس في الأول من فبراير المقبل بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مازيمبي المتصدر.

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