شكرا لقرائتكم الأهلى ضد النجم الساحلي .. التشكيل المتوقع للأحمر أمام لتوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى ضد النجم الساحلي استقر المدير الفني للأهلي السويسري رينيه فايلر على ملامح تشكيل فريقه الذي يواجه النجم الساحلي فى التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأقرب للفريق الأحمر في مواجهة النجم الساحلي سيكون كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - حسين الشحات ووليد سليمان

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خط الهجوم: جونيور أجايي.





الأهلى ضد النجم الساحلي

يدخل فريق النادى الأهلي، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلى التونسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا، ويعول المدرب السويسرى على خبرات وقدرات لاعبيه يأتى فى مقدمتهم على معلول وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحى وعمرو السولية ومحمود متولى ورامى ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوى والوافد السنغالى الجديد بادجى المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوى فى يناير الجارى، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربى وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.