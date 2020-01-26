شكرا لقرائتكم فارس الدسوقي يواجه الهندي جوزالفى فى نهائى بطولة بتسبرج لرجال الاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية لبطولة بتسبرج لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة بين 22 وحتى 26 يناير الجارى، وتبلغ قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 47 ألف دولار.

ويواجه فارس الدسوقى لاعب سبورتنج والمصنف رقم 11 عالمياً، نظيره الهندى سوراف جوزال المصنف رقم 13، فى المباراة النهائية للبطولة.

وكان الثنائى المصرى، فارس الدسوقى وعمر مسعد قد نجحا فى التأهل إلى منافسات هذا الدور من أصل خمسة مصريين شاركوا فى البطولة، وخرج محمد الشربينى عقب الخسارة فى ربع النهائى، فيما ودع زاهد سالم البطولة من دور الـ 16، كما خسر كريم الحمامى فى الدور الأول.

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وتأهل فارس الدسوقى إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الفرنسى جريجور مارش فى الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 62 دقيقة، فيما ودع عمر مسعد البطولة عقب خسارته أمام الهندى سوراف جوزال بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 16-18, 11-7, 12-10.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجارى أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.