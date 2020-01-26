شكرا لقرائتكم الأهلى ضد النجم الساحلي.. ليتوال يتفوق على الأحمر فى المواجهات المباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مباراة اليوم التى تجمع النادى الأهلى مع النجم الساحلى فى إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا،هى المواجهة رقم 15، التى تجمع الفريقين فى مختلف البطولات، حيث سبق والتقى الأهلى مع النجم فى 14 مباراة قبل مباراة اليوم .

فاز المارد الأحمر فى 3 مباريات وفاز النجم فى 4، وحسم التعادل 7 مواجهات.

وشهدت مواجهات الأهلى والنجم الساحلى فوز الأهلى فى 3 مباريات مقابل 4 هزائم وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات سابقة .

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ولم يحقق الأهلى الفوز على نظيره التونسى، على الأراضى المصرية منذ 826 يوما، حيث التقى الفريقان فى 22 أكتوبر من عام 2017، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بسداسية مقابل هدفين، وتعد تلك النتيجة هى الأكبر فى مواجهات الفريقين، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى .

تقدم التونسى على معلول للأهلى فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف «هاتريك» فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلى هدفين آخرين عن طريق حمدى النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى للمباراة.

يخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.