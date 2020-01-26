شكرا لقرائتكم الفرنسى جوميز يعيد التونسي أكرم علياوي للجهاز الفنى بالإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وطلب جوميز من إدارة الإسماعيلي ضرورة تعيين مخطط احمال في الجهاز الفني للارتقاء بالنواحي البدنية للاعبين، وعلي الفور تم التفكير في إعادة اكرم العلياوي الذي عمل بالاسماعيلي في فترة سابقة ورحل إبان تعيين مدرب أحمال صربي أخر في الجهاز الفني للدراويش بقيادة الصربي ميودراج وقتها .

العلياوي آنذاك رفض الاستمرار وفضل الانسحاب فى صمت وترك الفرصة للمدرب الجديد، ووافقت إدارة الإسماعيلى على طلبه بالاعتذار عن منصبه، لاسيما أنه عمل فترة طويلة مع الدراويش وكان مثالا يحتذى به فى الالتزام وحب النادى بجانب قدراته الفنية المتميزة فهو حاصل على درجة الماجيستير من جامعة تونس فى الاحمال التدريبية.

ويعتزم الاسماعيلي الاعلان عن عودة اكرم علياوي للانضمام لجهاز الدراويش بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" على استاد الإسماعيلية، وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لإنتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يقتل معنويات زعيم الثغر ويسهل مهمة الدراويش فى التأهل العربى لتعويض الجماهير عن التراجع المحلى حيث يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً، وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية ، وشدد جوميز على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا.