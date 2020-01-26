شكرا لقرائتكم تأهل ثنائي مصري لنصف نهائي بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 27 يناير الجاري، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها حوالي 51 ألف دولار.

وفازت نوران جوهر على منافستها الأسترالية دونا لوبان في الدور ربع النهائي، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-8, 11-6.

فيما فازت نور الطيب على منافستها الماليزية لو وي ويرن بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-7.

بينما خسرت مريم متولي أمام نظيرتها النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج المصنفة السادسة عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-7.

Advertisements

كما خسرت سلمى هاني أمام الفرنسية العنيدة كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 15-13.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جي بي مورجان الأخيرة التي أقيمت في نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى في 2020، حيث توج بها البطل المصري محمد الشوربجي بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي والذي هيمن عليه علي فرج لاعب وادي دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجي في ذات البطولة العام الماضي.

وفي منافسات السيدات خسرت نور الشربيني أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتي استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات في التصنيف العالمي خلال مشوارها نحو لقب البطولة.