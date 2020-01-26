قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. أزمة حادة تضرب النجم الساحلي

كتب: ضياء السقا

قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام الأهلي، عانى النجم الساحلي التونسي، من أزمتين حادتين بعد تأكد غياب مهاجم الفريق المخضرم ياسين الشخاوي، عن المباراة، فضلا عن وجود حارس وحيد في القائمة.

ويستضيف الأهلي، نظيره النجم التونسي، في التاسعة، مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

واستدعى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم قائمة مكونة من 19 لاعبًا لمواجهة الأهلي، وشهدت غياب نجمهم الأبرز ياسين الشيخاوي للإصابة.

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وكان الشيخاوي قد سجل هدف فوز فريقه على الأهلي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

كما يعاني النجم الساحلي، من أزمة كبيرة في مركز حراسة المرمي، حيث سيخوض جاريدو، مباراة الأهلي بحارس وحيد، وهو أشرف كرير، وذلك بعد إيقاف الحارس الأساسي مكرم البديري بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة الماضية أمام الهلال السوداني، وإصابة الحارس الثالث وليد كريدان، بحسب صحيفة "تونس الرقمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريدو سيضع لاعب الوسط إيهاب المساكني كحارس بديل في المباراة تحسبا لأي طوارئ خلال مواجهة الأهلي.

وأشعل الهلال السوداني، المجموعة الثانية، بعد فوزه على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت.

وبذلك رفع الهلال رصيده لـ 9 نقاط، محتلا المركز الثاني مؤقتا في المجموعة الثانية، خلف النجم الساحلي، الذي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط، متفوقا بفارق الأهداف، وتراجع الأهلي للمركز الثالث بـ7 نقاط، وبلاتينيوم رابعا بنقطة.

ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز في مباراته المرتقبة أمام النجم الساحلي، خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.