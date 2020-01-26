رئيس نادي نابولي نادم لإقالة أنشيلوتي وتعيين جاتوزو









اسماء السيد - يشعر الإيطالي اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي بالندم والأسف من القرار الذي اتخذه بإقالة مواطنه المدرب كارلو انشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو بدلا منه ، وذلك على خلفية النتائج المتواضعة التي سجلها الفريق في بطولة الدوري الإيطالي.

وكان دي لورنتيس قد راهن على جاتوزو بمنح الفريق إضافة فنية تساعده على تحسين نتائجه ، إلا ان النادي الجنوبي تكبد اربع هزائم خلال خمس مباريات ، الامر الذي أدى الى تراجعه الى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مبتعداً عن المتصدر بفارق 24 نقطة كاملة .

وبحسب ما كشفته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رئيس نابولي يشعر بالندم على القرار الذي اتخذه بتغيير الجهاز الفني في منتصف الموسم ، والتخلي عن مدرب خبير كأنشيلوتي وتعويضه بمدرب يفتقد للتجربة ، مما سيجعله يشعر بمسؤوليته في الحصيلة النهائية التي سيحققها الفريق بنهاية الموسم.

وجاء ندم دي لورنتيس في اعقاب الخسارة المؤلمة التي مني بها الفريق امام فيورنتينا على ارضه و امام جماهيره بنتيجة هدفين نظيفين ضمن الجولة العشرين من عمر البطولة ، في ثالث خسارة على التوالي بعدما خسر قبلها أمام لاتسيو وإنتر ميلان .

ولم يكن لدي لورنتيس ان يندم على إقالة انشيلوتي لولا وقوفه على التحسن الهام الذي طرأ على أداء و نتائج نادي إيفرتون الإنكليزي منذ تولي أنشيلوتي مؤخراً الإشراف على تدريبه، مما جعله يصعد بـ "التوفيز" الى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب بعدما كانوا قابعين في المركز الثامن عشر.