رئيس نادي نابولي نادم لإقالة أنشيلوتي وتعيين جاتوزو

اسماء السيد - يشعر الإيطالي اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي بالندم والأسف من القرار الذي اتخذه بإقالة مواطنه المدرب كارلو انشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو بدلا منه ، وذلك على خلفية النتائج المتواضعة التي سجلها الفريق في بطولة الدوري الإيطالي.
وكان دي لورنتيس قد راهن على جاتوزو بمنح الفريق إضافة فنية تساعده على تحسين نتائجه ، إلا ان النادي الجنوبي تكبد اربع هزائم خلال خمس مباريات ، الامر الذي أدى الى تراجعه الى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مبتعداً عن المتصدر بفارق 24 نقطة كاملة .
وبحسب ما كشفته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رئيس نابولي يشعر بالندم على القرار الذي اتخذه بتغيير الجهاز الفني في منتصف الموسم ، والتخلي عن مدرب خبير كأنشيلوتي وتعويضه بمدرب يفتقد للتجربة ، مما سيجعله يشعر بمسؤوليته في الحصيلة النهائية التي سيحققها الفريق بنهاية الموسم.
وجاء ندم دي لورنتيس في اعقاب الخسارة المؤلمة التي مني بها الفريق امام فيورنتينا على ارضه و امام جماهيره بنتيجة هدفين نظيفين ضمن الجولة العشرين من عمر البطولة ، في ثالث خسارة على التوالي بعدما خسر قبلها أمام لاتسيو وإنتر ميلان .
ولم يكن لدي لورنتيس ان يندم على إقالة انشيلوتي لولا وقوفه على التحسن الهام الذي طرأ على أداء و نتائج نادي إيفرتون الإنكليزي منذ تولي أنشيلوتي مؤخراً الإشراف على تدريبه، مما جعله يصعد بـ "التوفيز" الى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب بعدما كانوا قابعين في المركز الثامن عشر.
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