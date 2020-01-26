إنتر ميلان يستقبل لاعب آشلي يونغ بـ "مقطع فيديو" محرج

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استقبل نادي إنتر ميلان الإيطالي مدافعه الجديد الإنكليزي اشلي يونغ بـ "مقطع فيديو " محرج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت إدارة إنتر ميلان قد تعاقدت مع المخضرم آشلي يونغ (34 عاماً) بنظام الإعارة قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لمدة ستة أشهر مع إمكانية خيار الشراء بنهاية الموسم الرياضي الجاري .

وبحسب ما اورده موقع "غيف مي سبورت"، فإن "مقطع الفيديو" قد تضمن ترحيباً محرجاً لآشلي يونغ، بعدما قام اللاعب المخضرم باختيار عبارات لإقناع جماهير إنتر ميلان بأهمية التعاقد مع لاعب بلغ من العمر 35 عاماً .

وفي "مقطع الفيديو" ظهر اللاعب وقد ردد اسمه يونغ (والتي تعني شاباً بالانكليزية) ، حيث قال :" عندما حقق الإنتر انجاز الثلاثية كنت لا أزال شاباً " ثم ردد مجدداً عبارة مشابهة قائلاً :" عندما انضم آخر لاعب إنكليزي إلى هذا النادي كنت لا أزال شاباً" ، ثم ردد عبارة اخرى قائلاً :" عندما لعبت 45 مباراة رسمية في عام 2019 كنت لا أزال شاباً" .

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يشار الى أن آشلي يونغ أشار من هذه العبارات بأنه لا يزال قادراً على إثبات نفسه في تشكيلة الفريق الأساسية، و لا يزال قادراً على العطاء و تقديم الإضافة الفنية اللازمة بدليل انه خاض 45 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال العام المنصرم.

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