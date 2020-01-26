4 اسماء هجومية على طاولة مورينيو لاختيار خليفة المصاب هاري كين









اسماء السيد - اصبح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي مجبراً على إبرام صفقة جديدة بهدف تعزيز خط هجوم الفريق في أعقاب الإصابة التي تعرض لها المهاجم الإنكليزي هاري كين .

وكان الدولي الإنكليزي تعرض لإصابة قوية في أوتار ركبته اليسرى مطلع شهر يناير الجاري، تستدعي خضوعه لعملية جراحية قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم ، وهو ما ألمح إليه مورينيو بإمكانية غياب اللاعب عن منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا الصيف القادم.

هذا وتنتظر الفريق استحقاقات محلية وقارية هامة، مما يفرض على إدارة النادي التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع لتعزيز فرصة الفريق في تجاوز لايبزيغ الألماني في الدور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، وإحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الإنكليزي من اجل معاودة المشاركة القارية في الموسم القادم.

وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مورينيو وضع اربعة خيارات هجومية قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه هاري كين بعدما سبق لهم ان تألقوا مع أنديتهم .

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ويتصدر القائمة الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمرشح للرحيل عن فرنسا قبيل اشهر عن انقضاء عقده معه في شهر يونيو المقبل ، حيث ترفض إدارة النادي والجهاز الفني التفريط فيه، لحاجة الفريق لخدماته حتى نهاية الموسم .

أما بقية الأسماء فهم الإسباني فرناندو لورينتي مهاجم نادي نابولي الإيطالي ، والبلجيكي كريستيان بنتيكي مهاجم نادي كريستال بالاس الإنكليزي ، والبولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم نادي أي سي ميلان الإيطالي .

يشار الى أن مورينيو يفضل اللاعبين اصحاب الخبرة وهو ما يلاحظ على اعمار المهاجمين الأربعة ، نظراً لإمكانية تأقلمهم مع الأجواء الإنكليزية وتفادي منح أحدهم عقداً طويل الأجل، على اعتبار ان مهمة المهاجم الجديد ستكون محددة بمدة زمنية بنهاية الموسم الجاري.