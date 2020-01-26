شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والنجم الساحلى.. شاهد أخر فوز للمارد الأحمر على بطل تونس 6/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، هى المواجهة رقم 15 التى تجمع للفريقين فى مختلف البطولات، حيث سبق والتقى الاهلى مع النجم فى 14 مباراة قبل مباراة اليوم، حقق المارد الأحمر الفوز فى ثلاث مباريات وفاز النجم فى أربع، وحسم التعادل 7 مواجهات.

ولم يحقق الأهلى الفوز على نظيره التونسى على الأراضى المصرية منذ 826 يوما، حينما التقى الفريقان فى 22 أكتوبر عام 2017، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهى بفوز الأحمر بسداسية مقابل هدفين، وهى النتيجة الأكبر فى مواجهات الفريقين، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة قبل أن يخسر اللقب لصالح الوداد المغربى.

تقدم التونسي على معلول للأهلي فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف «هاتريك» فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

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وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلي هدفين آخرين عن طريق حمدي النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة.

يخوض الأهلي المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السوداني صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلي أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس