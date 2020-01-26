شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل ينتظم فى تدريبات المقاصة بعد أسبوع عقب إجراء جراحة بالعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، في تدريبات الفريق الفيومي، بعد 7 أيام، وذلك عقب إجراء حارس عرين المقاصة لجراحة ناجحة في العين.

ونشر أحمد عادل صورة من داخل المستشفى عقب إجراء العملية وعلق عليها: "شكراً لكل واحد دعالي وتمنى لي الشفاء أنا الحمد لله عملت العملية وحالتي تحسنت بفضل الله و امامي 7 أيام وانتظم في تدريبات الفريق".

ووصل ايمانويل ايمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا الى القاهرة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة نادي المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على تعيين ايمونيكي خلفا لأحمد حسام ميدو الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونزل ايمونيكي بفندق لاند مارك الخاص بشركة المقاصة فى التجمع الخامس قبل الاجتماع مع مسئولي المقاصة وتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.

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ولم يتحدد إن كان سيتولى إيمونيكي تدريب المقاصة من المباراة القادمة أم سيتم تأجيل تكليفه بتولي المسئولية لحين انتهاء الدور الاول والحصول على الانطباع الكافي عن الفريق واللاعبين قبل بدء المهمة.

ويعد ايمونيكي أول مدرب افريقي من أصحاب البشرة السمراء يعمل داخل مصر، بعدما سبقه إلى ذلك ثنائي من أصحاب البشرة البيضاء الجزائري خير الدين مضوي والتونسي نصر الدين النابي اللذين توليت تدريب الاسماعيلي.

ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام التى أقيمت فى تشيلى عام 2015. وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية. ويحتل المقاصة حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوى مع فريقى طلائع الجيش ونادى مصر صاحبى المركزين السادس عشر والسابع عشر، ويحمل إيمانويل رخصة اليوفا للاتحاد الأوروبى وهي أعلى رخصة للتدريب فى العالم، ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من إسبانية ولديه ولدان.

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