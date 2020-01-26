شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندى يواجه هوبس اللبنانى فى بطولة دبى الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره هوبس اللبنانى فى ثالث مواجهات بطولة دبى الدولية التى تقام بنادى شباب الأهلى وتستمر حتى 1 فبراير المقبل، ويسعى الجهاز الفنى لفريق الاتحاد لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، ليحقق أول فوز منذ انطلاق البطولة، حيث خسر أول مباراة أمام سلا المغربى ثم الرياضى اللبنانى، وسط عدم رضا من الجهاز الفنى لمستوى محترف الفريق.

وتضم القائمة كلا من إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى إبراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الادارة، ويضم الجهاز الفنى احمد مرعى مديرا فنيا، وعمرو السبخى مدرب عام، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربان، وخالد عبد الفتاح مدير إدارى، وأحمد بسيونى إدارى، ومحمد كمال طبيب.

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وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

وتوقع "مرعى" تحسن أداء الفريق بشكل كبير خلال اللقاءات المقبلة، قائلا، "أتوقع تحسن الأداء بعد دخول اللاعبين فى أجواء البطولة سريعا، خاصة مع المستوى الفنى الكبير لبطولة دبي، وهو ما لم يعتد عليه لاعبو الفريق خلال البطولة المحلية التى يشارك بها فى مصر".

وانطلقت البطولة بمواجهة منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى. وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.