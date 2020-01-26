لا تسأل أين تذهب هذا المساء.. 6 مباريات مثيرة لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تسأل أين تذهب هذا المساء، عشاق الرياضة المصرية على موعد مع الإثارة والمتعة من خلال 6 مباريات ساخنة سواء على صعيد الساحرة المستديرة ومنافسات الإيجيبشن ليج ودوري الأبطال الأفريقى والكونفدرالية والبطولة العربية، أو على صعيد الألعاب الأخرى بمواجهة منتخب اليد مع نظيره التونسى فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.

تفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام مع دقات الخامسة عصراً، حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره طنطا على استاد المقاولون بالجبل الأخضر فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بهدفين دون رد، فيما فاز طنطا على الجونة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

يدخل فريق الإسماعيلى، مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، باستاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع.

ويسعى الدراويش لانتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى، فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، ويواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

يستضيف بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيرى فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى فى مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة.

ويحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل عن الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل رينجرز المركز الثالث برصيد نقطتين بحثاً عن مزاحمة المصرى البورسعيدى عن البطاقة الثانية للتأهل فى هذه المجموعة.

يواجه فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ويطمح منتخب مصر لكرة اليد فى هذه المواجهة للثأر من تونس، الذى حرم الفراعنة من حصد النجمة السابعة فى النسخة الماضية التى أقيمت فى الجابون، فضلا عن حسم التأهل إلى الأولمبياد والابتعاد عن ملحق التصفيات.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

يدخل فريق النادي الأهلي، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلى التونسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويدير المباراة التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز فقط" من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى.

ويتصدر نادى النجم الساحلى صدارة المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط أيضاً، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط "مؤقتا"، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

تقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية. ويحتاج النادى الأهلى الفوز غدا أمام النجم الساحلى ثم الفوز على الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة فى المباراة التى تجمع الفريقين فى مدينة الخرطوم التى تعتبر جولة الحسم بالنسبة الأهلى حتى يتأهل لدور ربع النهائى لمنافسات دورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف المصرى البورسعيدى نظيره نواذيبو الموريتانى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وهى المباراة التى يدخلها الفريق البورسعيدى بحثاً عن تصحيح المسار الأفريقى وحصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائى للبطولة برفقة فريق بيراميدز الذى ضمن الصعود بشكل رسمى.