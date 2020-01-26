شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أيمن حفنى: "حاوى" باحث عن التألق عبر بوابة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى أيمن حفنى لاعب المقاصة والزمالك سابقا، المنضم حديثا إلى صفوف المقاولون على سبيل الإعارة، للعودة إلى التألق من جديد بعد فترة ابتعاد تام عن المشاركة. ويطمح حفنى بقوة فى استعادة أمجاده عبر بوابة ذئاب الجبل، بعدما تم إنهاء إجراءات إنتقاله إلى الفريق لمدة 6 شهور بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لا سيما أن فريق المقاولون يتواجد فى موقع جيد بجدول ترتيب الدورى بالمركز الثانى برصيد 29 نقطة، مما يحفز حفنى على مواصلة المشوار بحثل عن تحقيق مفاجأة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

وأعلن مسئولو مصر المقاصة مؤخرا عن نيتهم فى إعارة أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم، قبل إتمام الإجراءات نهائيا فى حال عدم فتح الباب نحو زيادة مقاعد الاستبدال للأندية، وذلك بعدما خاض أيمن حفنى برنامجًا خاصًا خلال الفترة الماضية لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات فى المرحلة المقبلة بعد غيابه عن المُشاركة مع الفريق منذ ضمه من الزمالك.

وأكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون أن أيمن حفني لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من اهم الصفقات للذئاب في المرحلة الحالية .

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة على وجه أيمن حفنى فى الصور التالية:



أيمن حفنى بقميص الزمالك

Advertisements



أيمن حفنى بقميص المقاولون



أيمن حفنى



أيمن حفنى بصحبة شيكابالا



ايمن حفنى