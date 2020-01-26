شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب ونوران جوهر تتأهلان إلى نصف نهائى كارول ويمولر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة، إلى الدور نصف النهائى ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 27 يناير الجارى، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها حوالى 51 ألف دولار.

وفازت نوران جوهر على منافستها الأسترالية دونا لوبان فى الدور ربع النهائى، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-8, 11-6.

فيما فازت نور الطيب على منافستها الماليزية لو وى ويرن بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-7.

بينما خسرت مريم متولى أمام نظيرتها النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج المصنفة السادسة عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-5, 11-7.

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كما خسرت سلمى هانى أمام الفرنسية العنيدة كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 15-13.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.