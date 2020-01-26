التونسية أُنس جابر تكتب التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كتبت التونسية أنس جابر اسمها بأحرف من نور في تاريخ بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بتأهلها إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها.

وحققت جابر المصنفة 78 على العالم فوزا مثيرا عل الصينية كيانج وانج بنتيجة 7 /6 (7 /4) و6 /1 اليوم الأحد لتلحق بركب المتأهلات لدور الثمانية.

واصبحت جابر أول لاعبة عربية في التاريخ تبلغ دور الثمانية لإحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

ولم يكن فوز اليوم هو المفاجأة الأولى التي تحققها جابر في البطولة الأسترالية، حيث نجحت في الإطاحة بكارولين فوزنياكي المصنفة الأولى على العالمً سابقاً من البطولة في آخر مباراة رسمية للاعبة الدنماركية قبل اعتزالها.

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وبعد مباراة استغرقت أقل من ساعة و20 دقيقة بلغت جابر دور الثمانية حيث تنتظر الأميركية صوفيا كينين التي فازت على مواطنتها كوكو جوف 6 /7 (5 /7) و6 /3 و6 /صفر.

وفي وقت سابق اليوم نجحت التشيكية بترا كفيتوفا في تجاوز تأخرها أمام اليونانية الصاعدة ماريا ساكاري وفازت عليها 6 /7 (4/ 7) و6 /3 و6 /2 لتبلغ دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي.

وتجاوزت كفيتوفا وصيفة نسخة العام الماضي ،طموح ساكاري الصاعدة بسرعة الصاروخ والتي حظت بمساندة جماهيرية هائلة طوال المباراة.

وبعد خسارتها في المجموعة الأولى تمكنت اللاعبة التشيكية من استعادة توازنها سريعا والظفر بالمجموعة الثانية قبل أن تمكنها خبرتها من إنهاء المجموعة الثالثة أيضا لصالحها.

ونجحت كفيتوفا المصنفة السابعة والفائزة بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، في بلوغ نهائي بطولة ملبورن العام الماضي في أفضل مسيرة لها منذ عودتها للملاعب في منتصف 2017 عقب تعرضها لإصابة بالغة في اليد كانت تهدد مسيرتها.