تشكيل الأهلي المتوقع.. كيف يُفكر فايلر لمباراة النجم الساحلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن فايلر يفاضل بين الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم لإشراك أحدهما في قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة.

ويفكر فايلر في الدفع بمحمود عبدالمنعم "كهربا" أساسيا حال قرر إشراك جونيور أجايي مهاجماً صريحا، أو إبقاءه على مقاعد البدلاء لصالح مروان محسن مهاجما، وإشراك أجايي في مركز الوسط المهاجم.

ويستضيف الأهلي، مساء اليوم الأحد، بملعب استاد السلام النجم الساحلي التونسي ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم "أيمن أشرف" – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي "محمود كهربا".

خط الهجوم: مروان محسن.