رياضة | عاجل.. باريس سان جيرمان يدخل صراع ضم نجم أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باريس سان جيرمان يدخل صراع ضم نجم أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس مرة أخري فريقي باريس سان جيرمان، وبرشلونة في تعاقد جديد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في صفقة من العيار الثقيل.

وكان قد تنازع برشلونة وباريس سان جيرمان في الموسم الماضي على صفقتي فرينك دي يونج، وماتياس دي ليخت، نجمي أياكس السابقين.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد، إنَّ سان جيرمان يريد التعاقد مع مهاجم آرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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ويتطلع باريس سان جيرمان، إلي تقديم عرض بالحصول على خدمات أوباميانج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

ويرغب باريس في هذا التعاقد بسبب رغبة مهاجمه الأوروجواياني إدينسون كافاني في مغادرة "حديقة الأمراء" هذا الشهر صوب أتلتيكو مدريد.

والجدير بالذكر أن أوباميانج يعد ضمن قائمة أولويات برشلونة خلال الميركاتو الجاري، لتعويض غياب النجم الأوروجواياني لويس سواريز، لمدة 4 أشهر.