رياضة | الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن فريقه سيقيد اسمين في القائمة الإفريقية بعد التعادل السلبي مع مازيمبي الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأضاف أمير في تصريحات تليفزيونية أن عقوبة شيكابالا بسبب أنه خالف اللوائح المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.

وأوضح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".

وتبدو فرص الناشيء أحمد عيد هي الأقوى لحاجة الفريق إلى بديل لحازم إمام في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل حمدي النقاز.