رياضة | جاريدو يعدد أفضاله على الأهلي

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اعترف خوان كارلو جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي بصعوبة مباراة الأهلي اليوم في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والنجم: "نعرف جيداً مدى صعوبة مباراة الأهلي وأهميتها، لكننا قادرون على تحقيق الفوز وحسم التأهل من القاهرة.. أنا صاحب آخر بطولة إفريقية للأهلي، والجميع يعلم ذلك جيداً".

وأوضح جاريدو هدف فريقه التأهل لدور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية وهو ما سيسعى إليه جاهداً خاصة أنه حاليًا في المركز الأول برصيد 9 نقاط ويرغب عدم الدخول في أي حسابات.

ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال السوداني، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.