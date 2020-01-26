رياضة | "الموضة" وراء عدم تعاقد الزمالك مع مدرب أحمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الموضة" وراء عدم تعاقد الزمالك مع مدرب أحمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وضع اسم نجله آدم على قميصه في مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أمير في تصريحات تليفزيونية أن شيكابالا خالف اللوائح المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.

وشدد أمير مرتضى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".