رياضة | برشلونة يستهدف موهبة برازيلية في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف موهبة برازيلية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن صفقة برازيلية جديدة ستتواجد داخل جدران النادي الكتالوني في الصيف المقبل وهي يان كوتو جناح كوريتيبا إف سي البرازيلي.



تعاقد برشلونة مع يان كوتو وأشارت تقارير صحفية إسبانية عن إتمام البارسا صفقة المهاجم البرازيلي الشاب يان كوتو الجناح الأيمن لنادي كوريتيبا إف سي البرازيلي بنجاح مقابل مقابل خمسة ملايين يورو بجانب الحوافز الإضافية.

بطولات يان كوتو مع السامبا Advertisements وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المهاجم الشاب يان كوتو قد فاز مع المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما في نوفمبر الماضي، كما اعتبرته أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في البرازيل.

وأشارت "سبورت" إلى أن العديد من أندية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الألماني "بوندسليجا" والدوري الإنجليزي يلهثون خلف كوتو، إلا أن النادي الكتالوني نجح في النهاية في خطفه وضمه لصفوفه.