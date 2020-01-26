اونلاين | LIVE بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HDمشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهداف الأهلي

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LIVE بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HDمشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهداف الأهلي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

LIVE بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HDمشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهداف الأهلي ويدخل المارد الأحمر ، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل التأهل لدور الثمانية بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ، وتعقد موقف الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد الهلال والنجم اللذان يمتلكان 9 نقاط.

LIVE بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HDمشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهداف الأهلي وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد ، على ملعب السلام ، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 1

LIVE بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HDمشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهداف الأهلي ويجب على الأهلي تحقيق 4 نقاط علي أقل تقدير خلال المواجهتين القادمتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني ليصعد الى دور الـ 8 من بطولة افريقيا.