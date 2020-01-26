اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HD بث حي الان مباراة الأهلي والنجم الساحلي

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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HD بث حي الان مباراة الأهلي والنجم الساحلي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HD بث حي الان مباراة الأهلي والنجم الساحلي ويدخل المارد الأحمر ، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل التأهل لدور الثمانية بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ، وتعقد موقف الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد الهلال والنجم اللذان يمتلكان 9 نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HD بث حي الان مباراة الأهلي والنجم الساحلي وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد ، على ملعب السلام ، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 1

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي BEIN Sport HD بث حي الان مباراة الأهلي والنجم الساحلي ويجب على الأهلي تحقيق 4 نقاط علي أقل تقدير خلال المواجهتين القادمتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني ليصعد الى دور الـ 8 من بطولة افريقيا.