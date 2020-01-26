اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

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بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا ويدخل المارد الأحمر ، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل التأهل لدور الثمانية بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ، وتعقد موقف الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد الهلال والنجم اللذان يمتلكان 9 نقاط.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد ، على ملعب السلام ، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 1

بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا ويجب على الأهلي تحقيق 4 نقاط علي أقل تقدير خلال المواجهتين القادمتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني ليصعد الى دور الـ 8 من بطولة افريقيا.