اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري KORA LIVE يوتيوب مباراة الاسماعيلي اليوم NOW

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تغيب الألقاب عن نادي الإسماعيلي منذ التتويج ببطولة الدوري المصري مطلع الألفية الجديدة تحت قيادة المحنك محسن صالح في جيل تحدث عنه الجميع كان من أبرزه محمد بركات ومحمد صلاح أبو جريشة وعمرو فهيم ومحمد صبحي وأحمد فتحي وإسلام الشاطر وحمام إبراهيم وعماد النحاس والنيجيري جون أوتاكا وبقية الأسماء اللامعة التي تركت أثرا كبيرا في نفس الجماهير المصرية.

أما نادي الاتحاد السكندري فيحلم هو الآخر بالمرور عبر بوابة الإسماعيلي إلى نصف النهائي من البطولة العربية، بعد أن فشل في ذلك في النسخة الماضية عندما لم تكن رحيمة به وأوقعته في طريق الهلال السعودي، وأمام زعيم الثغر فرصة قلب الطاولة على الإسماعيلي وخطف بطاقة العبور إلى الدور القادم.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية: