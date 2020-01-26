اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس لرجال كرة اليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس لرجال كرة اليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب المصري لرجال كرة اليد، في التأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا 2020 المقامة بدولة تونس الشقيقة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد أن تخطى المنتخب المصري نظيره الجزائري بنتيجة 30 -27 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير| كانون الثاني لعام 2020، كما النجم المصري أحمد الأحمر، في الحصول على لقب أفضل لاعب في اللقاء الذي شهد تنافسا قويا على الفوز حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.

ينتظر منتخب مصر لرجال كرة اليد الفائز من لقاء المرشح الأقوى للوصول إلى النهائي منتخب تونس مع نظيره الأنجولي، لمقابلة المنتخب المصري فى المباراة النهائية والتي ستُقام في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الأحد القادم الموافق 26 يناير| كانون الثاني 2020، على صالة قصر الرياضة في مدينة رادس.

شهدت مباراة مصر والجزائر في قبل نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020، حضور وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الذي وصل اليوم إلى تونس لمؤازرة منتخب بلاده والذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من المنتخب الغيني 39 /22، ثم المنتخب الكيني 44/19، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، كما حقق فوزا مستحقا في دور ربع النهائي على منتخب الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 ليتأهل إلى نصف النهائي كأول مجموعة ليلاقي المنتخب الجزائري والذي نجح اليوم الجمعة في تحقيق الفوز عليه والصعود لنهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020.