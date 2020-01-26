اونلاين | مشاهد مباراة روما ضد فريق لاتسيو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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يلا كورة مباشر مباراة فريق روما ضد فريق لاتسيو مساء اليوم 26 من يناير في بطولة الدوري الايطالي للمحترفين حيث يمكن مشاهدة مباريات مباشر yalla shoot في لقاء تترقبه جماهير الفريقين. ونتابع مباريات اليوم في نقل مباشر مجاني من موقع الخليج 365 الرياضي في متابعة لمباريات بطولة الكالتشيو عبر bein sports . الدورى الايطالى للمحترفين مباراة روما ضد لاتسيو توقيت الساعة 19:00 مساء بتوقيت فى مصر توقيت الساعة 20:00 مساء بتوقيت فى السعودية