اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نابولي KORA LIVE يوتيوب مباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم NOW

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بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث تُذاع مباراة يوفنتوس ضد نابولي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الرابعة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.