اونلاين | مشاهد مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

تابع لايف مباراة يوفنتوس ونابولي مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق نابولي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق يوفنتوس في الفترة الماضية، نجح فريق يوفنتوس في تسجيل خمسة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق يوفنتوس ثلاثة أهداف في مرماه. آخر إِستعدادات نابولي قبل ملاقاة يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد نابولي مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر، وسوف يدخل فريق نابولي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق نابولي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق نابولي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.