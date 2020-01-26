اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم الأحد 26-1-2020 في الدوري الإيطالي

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي الأحد 26/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يشهد ملعب سان باولو جنوب إيطاليا قمة نارية من الطراز الرفيع، من خلال استضافة فريق نابولي في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 لحامل اللقب في آخر 8 مواسم توالياً وهو فريق يوفنتوس.

ويُدرك فريق يوفنتوس صعوبة مهمته إلا أن لا بديل له سوى الفوز، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الحادية والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.