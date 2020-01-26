اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبوري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول NOW

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد شروزبوري تاون في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في كأس الإتحاد الإنجليزي في يوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد شروزبوري تاون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.