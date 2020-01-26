اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبوري تاون اليوم الأحد 26-1-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي

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تابع لايف مباراة ليفربول وشروزبوري تاون مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق شروزبوري تاون، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول هدف وحيد فقط لا غير مرماه.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب مولينيو.